HABER

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 17:34 | Son Güncelleme

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Doyran köyü askeri yasak bölgesinde askerlerce yakalanan Ş.K, Y.S, G.S, S.K. ve B.G. gözaltına alındı.

FETÖ üyesi oldukları tespit edilen zanlılardan B.G. hakkındaki soruşturmanın sürdüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen Ş.K, Y.S, G.S. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
İBB'de hizmet araçları ve işten çıkarmalar araştırılacakİBB'de hizmet araçları ve işten çıkarmalar araştırılacak
Mimar Sinan’ın aşure vasiyeti unutulmadıMimar Sinan’ın aşure vasiyeti unutulmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askeri yasak bölge FETÖ şüpheli Yakalama

En Çok Okunan Haberler

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selimiye Camisi’nde kadın-erkek girişleri ayrıldı

Selimiye Camisi’nde kadın-erkek girişleri ayrıldı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese'ye hapis cezası!

Hasan Hüseyin Özese'ye hapis cezası!

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'göçmen botuna müdahale' açıklaması

Sosyal medyada tepki çekmişti! Açıklama geldi

Yenikapı'daki tartışma yaratan araçlar kaldırıldı

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Son dakika! Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesi kaza geçirdi

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.