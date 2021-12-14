Yunanistan'a kaçarken yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan FETÖ şüphelileri R.V, V.K. ve İ.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden R.V ve İ.T, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli V.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik güçlerince 9 Aralık'ta 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz