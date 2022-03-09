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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

09.03.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan PKK şüphelisi M.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.Ö, iki gün önce güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

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