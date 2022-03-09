Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan PKK şüphelisi M.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.Ö, iki gün önce güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz