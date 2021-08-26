Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ö. ile FETÖ şüphelileri M.Z. ve S.Z'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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