Yunanistan'a kaçmak isterken Ege Denizi'nde hayatını kaybedenler hakkında neler biliniyor?

HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, kazanın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki çocuklarını kaybeden Fatma Işık ve Nazir Işık'ın Batman ve Bitlis'ten geldiğini yazdı.

Fatma ve Nazir Işık çifti ise 3 yaşındaki oğulları ile henüz 1 yaşından küçük olan oğullarını kaybetti.

58 yaşındaki Kevser Sezer ile kızı Meltem Zenbil ile torunu 12 yaşındaki Mustafa Zait Zenbil hayatını kaybederken, Meltem Zenbil'in eşi ve büyük oğlu kurtarıldı.

Kaza sonucu bottaki 19 kişiden 7'si hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri, henüz bir yaşını doldurmayan bir bebek. Dördü de 13 yaşın altında çocuklar.

Ege Denizi'ni geçerek Yunanistan'a kaçmaya çalışan botta, Türkiye vatandaşı 18 kişi ile bir kaçakçı vardı.

Cuma günü bir teknenin Sakız Adası açıklarında batması sonucu 5'i çocuk 7 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Kazadan kurtulanlar arasında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyenlerin de olduğu iddia ediliyor.

https://twitter.com/gergerliogluof/status/1178568678289350656?s=20

8 yaşındaki Gülsüm Kara ile kardeşi 6 yaşındaki Mustafa Kara da kazada yaşamını yitirdi.

Kurtarılan annelerin ve babaların kimlikleri bilinmiyor

Sakız Adası açıklarında batan bottakileri kurtarmak için Avrupa Birliği'nin (AB) sınır güvenliği için çalışan FRONTEX ile Yunan Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine gitti.

Yunan Sahil Güvenlik yetkilileri, kazanın sebebi hakkında henüz bilgi vermezken, kazanın Türkiye kıyılarından yaklaşık 8 kilometre açıkta meydana geldiğini söyledi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığı anne ve babaların kimlikleri ise paylaşılmadı.

Arife ve Yusuf Deniz ile iki çocukları da kazadan kurtuldu.

Kaçakçının ve kurtarılan diğer çocuğun kimlik bilgileri de henüz bilinmiyor.

Gülen yapılanmasına yakın medya kuruluşları, Yusuf Deniz'in Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevlisi olduğunu ancak KHK ile görevden ihraç edildiğini; eşi Arife Deniz'in de yine KHK ile kapatılan Mevlana Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğunu yazdı.

Yunan televizyon kanalı Antenna 1, kurtarılan yetişkinlerin iyi derecede İngilizce ve Fransızca bildiklerini, üniversite mezunu kişiler olduklarını ve siyasi iltica talebinde bulunduklarını bildirdi.