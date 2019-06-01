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Yunanistan’a kaçmak isteyen 23 FETÖ’cü Ayvalık’ta yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 13:24 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları belirlenip, ihraç edilen Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve öğretmenlerin de bulunduğu 6’sı çocuk 23 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre Ayvalık’ın Çıplak Adası açıklarında sabah saatlerinde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botları, kamaralı bir teknenin hızla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmekte olduğunu fark etti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları belirlenip, ihraç edilen Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve öğretmenlerin de bulunduğu 6’sı çocuk 23 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre Ayvalık’ın Çıplak Adası açıklarında sabah saatlerinde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botları, kamaralı bir teknenin hızla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmekte olduğunu fark etti. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG 61 botu ekipleri teknenin içerisinde bulunanların Türk uyruklu olduğunu belirledi. Aralarında 1’i bebek, 5’i çocuk, 5’i kadın olmak üzere 23 FETÖ şüphelisi Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına götürülerek Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki KOM ekiplerine teslim etti.
KOM ekiplerinin Ayvalık Devlet Hastanesi’ne götürdüğü 23 FETÖ şüphelisi muayenelerinin ardından Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgulamaları yapılan şüphelilerin arasındaki 6 kişinin daha öncede FETÖ üyesi olmak suçu nedeniyle arandığı öğrenildi.
Söz konusu 6 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihraç edilen asker, polis ve öğretmen oldukları belirlendi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğünce soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü öğrenildi.

Yunanistan’a kaçmak isteyen 23 FETÖ’cü Ayvalık’ta yakalandı

Yunanistan’a kaçmak isteyen 23 FETÖ’cü Ayvalık’ta yakalandı

Yunanistan’a kaçmak isteyen 23 FETÖ’cü Ayvalık’ta yakalandı

Yunanistan’a kaçmak isteyen 23 FETÖ’cü Ayvalık’ta yakalandı

Yunanistan’a kaçmak isteyen 23 FETÖ’cü Ayvalık’ta yakalandı

Yunanistan’a kaçmak isteyen 23 FETÖ’cü Ayvalık’ta yakalandı

Yunanistan’a kaçmak isteyen 23 FETÖ’cü Ayvalık’ta yakalandı

Yunanistan’a kaçmak isteyen 23 FETÖ’cü Ayvalık’ta yakalandı

Yunanistan’a kaçmak isteyen 23 FETÖ’cü Ayvalık’ta yakalandı

Yunanistan’a kaçmak isteyen 23 FETÖ’cü Ayvalık’ta yakalandı

Yunanistan’a kaçmak isteyen 23 FETÖ’cü Ayvalık’ta yakalandı

Yunanistan’a kaçmak isteyen 23 FETÖ’cü Ayvalık’ta yakalandı

Yunanistan’a kaçmak isteyen 23 FETÖ’cü Ayvalık’ta yakalandı

Yunanistan’a kaçmak isteyen 23 FETÖ’cü Ayvalık’ta yakalandı

Yunanistan’a kaçmak isteyen 23 FETÖ’cü Ayvalık’ta yakalandı
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