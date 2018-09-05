HABER

Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 17:31 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Meriç ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isteyen, aralarında meslekten ihraç edilen üsteğmenin de bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Meriç ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isteyen, aralarında meslekten ihraç edilen üsteğmenin de bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Meriç ilçesinin Küplü beldesinde terör örgütü FETÖ/PDY mensubu şüphelilerin Yunanistan'a kaçacağı ihbarı üzerine bölgede arama tarama faaliyetlerinde bulundu. Yapılan çalışmalarda 4 şüpheli Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Yakalanan şüphelilerin yapılan incelemesinde Batman'ın Sason ilçesi 7'nci Jandarma Tabur Komutanlığı'nda görev yaparken ihraç edilen eski üsteğmen Y.Y., Sakarya Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilen öğretim üyesi M.Y., örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen N.H.Y. ile P.Y., olduğu belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski üsteğmen Y.Y. ile N.H.Y., mahkemece tutuklanıp cezaevi konuldu. Şüpheliler, M.Y. ve P.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERZenginler oraya akın ediyor! İşte dünyanın en çılgın insanlarıZenginler oraya akın ediyor! İşte dünyanın en çılgın insanları
Nurdağı'nda füze başlığı olduğu öne sürülen parça bulunduNurdağı'nda füze başlığı olduğu öne sürülen parça bulundu
Gar katliamı davasında, Bakanlık ve Valilik 400 bin lira tazminat ödeyecekGar katliamı davasında, Bakanlık ve Valilik 400 bin lira tazminat ödeyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Rusya'dan 'çok kritik' İdlib mesajı

Rusya'dan 'çok kritik' İdlib mesajı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler
Şanlıurfa'da arkadaşını sevgilisiyle baş başa gören Suriyeli genç dehşet saçtı!

Şanlıurfa'da arkadaşını sevgilisiyle baş başa gören Suriyeli genç dehşet saçtı!

Gazinoda tanışıp evlendi! 18 gün sonra boğarak öldürdü!

Gazinoda tanışıp evlendi! 18 gün sonra boğarak öldürdü!

Profesörün eş isyanı: Geri verin

Profesörün eş isyanı: Geri verin

Aranıyor diye sahte kimlik kullandı, o da aranan şahıs çıktı

Aranıyor diye sahte kimlik kullandı, o da aranan şahıs çıktı

Otopark parası kavgası: 3 kişi bıçakla görevliye saldırdı

Otopark parası kavgası: 3 kişi bıçakla görevliye saldırdı

Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu

Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.