Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Meriç ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isteyen, aralarında meslekten ihraç edilen üsteğmenin de bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Meriç ilçesinin Küplü beldesinde terör örgütü FETÖ/PDY mensubu şüphelilerin Yunanistan'a kaçacağı ihbarı üzerine bölgede arama tarama faaliyetlerinde bulundu. Yapılan çalışmalarda 4 şüpheli Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Yakalanan şüphelilerin yapılan incelemesinde Batman'ın Sason ilçesi 7'nci Jandarma Tabur Komutanlığı'nda görev yaparken ihraç edilen eski üsteğmen Y.Y., Sakarya Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilen öğretim üyesi M.Y., örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen N.H.Y. ile P.Y., olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski üsteğmen Y.Y. ile N.H.Y., mahkemece tutuklanıp cezaevi konuldu. Şüpheliler, M.Y. ve P.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.

