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Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi üsteğmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 16:22 | Son Güncelleme

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan şüphelinin ordudan ihraç edilen üsteğmen Baki H.

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan şüphelinin ordudan ihraç edilen üsteğmen Baki H. (28) olduğu ortaya çıktı. Askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, sınır devriyesi hudut kartalları birinci derece askeri yasak bölgede 1 şüpheli yakaladı. Yapılan incelemede şüphelinin Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmak isteyen ve hakkındaki FETÖ soruşturması nedeniyle ordudan ihraç edilen üsteğmen Baki H. olduğu belirlendi. Sınırdaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Baki H. işlemleri için Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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