Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi üsteğmen yakalandı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan şüphelinin ordudan ihraç edilen üsteğmen Baki H. (28) olduğu ortaya çıktı. Askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, sınır devriyesi hudut kartalları birinci derece askeri yasak bölgede 1 şüpheli yakaladı. Yapılan incelemede şüphelinin Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmak isteyen ve hakkındaki FETÖ soruşturması nedeniyle ordudan ihraç edilen üsteğmen Baki H. olduğu belirlendi. Sınırdaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Baki H. işlemleri için Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Soruşturma sürüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu evleniyor
Rahip Brunson'ın ev hapsine yapılan itiraz reddedildi
Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Türkiye'de tutuklu kaç ABD vatandaşı var?
'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde
AK Parti'de kritik gün! Yönetimin yarısı değişecek
Bu canlılar düşündüğünüzden çok daha büyük!
Okuyucu Yorumları 0 yorum