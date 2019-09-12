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Yunanistan'a kaçmak isteyen göçmenler tellerde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 16:17 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Türkiye- Yunanistan sınırında bulunan telleri aşarak Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen askerler tarafından yakalandı.

Yunanistan'a kaçmak isteyen göçmenler tellerde yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Türkiye- Yunanistan sınırında bulunan telleri aşarak Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen askerler tarafından yakalandı.
Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, sınırda bulunan Karaağaç Mahallesi'ne geldi. Burada tarlaların bulunduğu kısımdan dikenli tellerin üzerine giysileri ile kapatıp, telleri aşarak karşı tarafa geçmeye çalışan kaçaklar, devriye görevi yürüten askerler tarafından yakalandı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 10 göçmen, soruşturmalarının yürütülmesi için İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Yunanistan'a kaçmak isteyen göçmenler tellerde yakalandı

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