Yunanistan’a kaçmak isteyen PKK'lılar İzmit’te yakalandı

Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-TEM Otoyolu İzmit geçişinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin bacağının mayına bastığı için koptuğu ve örgüt kampında protez takıldığı belirtildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde PKK/KCK Terör Örgütü üyeliğinden aranan ve Yunanistan’a kaçmak üzere Şırnak’tan yola çıkan 4 kişinin Kocaeli güzergahını kullanacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün saat 15.00 sularında İzmit Gültepe Mevkii İstanbul istikametinde aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan İ.A., M.A. ve S.A. ile eşi P.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılardan S.A’nın, 2005 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılarak kırsalda eylem ve faaliyetlerde bulunduğu, bu silahlı faaliyetler sırasında mayına basması sonucu sol bacağının koptuğu ve Kuzey Irak’ta bulunan ‘Mahmur’ kampında örgüt tarafından tedavisinin yaptırılarak bacağına protez takıldığı öğrenildi. Ayrıca S.A.’nın Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 'Terör amaçlı örgüte üye olmak' suçundan arandığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan S.A. ve kaçmasına yardım eden eşi P.A. ile İ.A, ve M.A. isimli şahıslar sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

