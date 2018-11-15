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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 21 göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 17:28 | Son Güncelleme

EDİRNE'de  Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen Afganistan ve Pakistanlı 21 göçmen yakalandı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen Afganistan ve Pakistanlı 21 göçmen yakalandı.

Edirne polis, Kapıkule Sınır Kapısı karayolu üzerinde iki ayrı grubun Yunanistan yönüne yürüdüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti. Polis, ellerinde ve omuzlarında çantalar bulunan grupları durdurarak, üzerlerinde arama yaptı. Kimlikleri bulunmayan Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 göçmen gözaltına alındı.

Göçmenlerden Afganistanlı Muhammed Ali (19), ülkesinde savaş olduğu için kaçtığını belirterek, "Yunanistan'a gitmek için geldik ama polis bizi yakaladı. Ülkemizde savaş olduğundan dolayı okuyamadım. Eğitimimi bırakmak zorunda kaldım. İlk defa kaçak yollardan Yunanistan'a gitmeyi denedim. Bir daha kaçmak ister miyim, bilmiyorum" dedi.

Göçmenler, midibüslere konularak Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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