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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:28 | Son Güncelleme

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, hudut birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari katkılarıyla Bosnaköy köyündeki askeri yasak bölgede, 5 kişilik grubu tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve aralarında FETÖ ile bağlantılı kişilerin de olduğu R.T. (38), M.A. (57), M.B. (30), R.Ö. (55) ve İ.B. (43) yakalandı.

Şüphelilerden R.T, M.A. ve R.Ö'nün, FETÖ bağlantılı oldukları gerekçesiyle daha önce mesleklerinden ihraç edildiği ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kaydının olduğu öğrenildi.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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FETÖ gözaltı şüpheli

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