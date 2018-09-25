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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 16:22 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve Bank Asya'da hesap kaydı bulunduğu belirlenen 4 şüpheli, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve Bank Asya'da hesap kaydı bulunduğu belirlenen 4 şüpheli, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Edirne'nin Meriç ilçesinin Yunanistan sınırındaki Yenicegörece köyünde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, şüphelendikleri biri Malatya, diğeri İstanbul plakalı otomobillere 'dur' ihtarında bulundu. Sürücüler ise ihtara uymayıp araçlarıyla kaçtı. Takibe geçen jandarma ekipleri, araçlardan inip yaya kaçmaya çalışan 4 şüpheliyi yakaladı. Yapılan araştırmada, şüphelilerden M.K.'nin FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu, Bank Asya'da artan hesap kaydının mevcut olduğu ve örgütün kapatılan şirketinin çalışanı ve Konya Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu, T.K.'nin de 'ByLock' kullanıcısı olduğu, Bank Asya'da artan hesap kaydı bulunduğu, örgütün kapatılan şirketinde ve dershanesinde çalıştığı, M.K.'nin Gaziantep Nizip'te örgütün dershanelerinde öğretmenlik yaptığı, Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 yıl 3 ay cezaya çarptırıldığı, 14 ay Malatya Cezaevi'nde tutuklu kaldığı ve mahkemesinin sürdüğü ve 'ByLock' kullanıcısı ve Bank Asya'da artan hesap kaydının mevcut olduğu, N.K.'nin de örgütün Gaziantep'teki kapatılan dershanesinde biyoloji öğretmenliği yaptığı, Bank Asya'da artan hesap kaydı bulunduğu belirlendi.
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelilerinin bulunduğu araçları kullanan ve kaçan 2 sürücünün yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı'nda gözaltında bulunan şüphelilerle ilgili soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.

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