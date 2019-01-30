Yunanistan’a kaçmaya çalışan 43 Afgan fırtınada sahil güvenlik tarafından kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden şişme bot ile Yunanistan’a kaçmaya çalışan 43 Afgan düzensiz göçmen, fırtınada dev dalgaların arasından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 05.00 sularında Ayvalık ilçesi Maden Adası kuzeyinde İzmir bölgesine ait TCSG-4 botu tarafından lastik bot içerisinde Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 43 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, ağır hava ve deniz şartlarında can pazarı yaşarken, sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. Yapılan çalışmaya ağır hava ve deniz şartları sebebiyle bölgeye Ayvalık, Burhaniye ve Küçükkuyu’dan ilave sahil güvenlik botu ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. 1 çocuk hipotermi şüphesiyle Ayvalık Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin tahkikat işlemlerine SG Kuzey Ege Grup Komutanlığında devam ediyor. Kurtarılan göçmenlere yiyecek paketleri, battaniye ve içecek dağıtılarak, göçmenlerin insani ihtiyaçları da sahil güvenlik ekipleri tarafından karşılanıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Ege Denizi’nden 1 Ocak tarihinden itibaren 14 olayda 582 düzensiz göçmen yakalanırken, bir kişi de bu olaylarda hayatını kaybetti.



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