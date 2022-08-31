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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

31.08.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Umurca ve Serem köylerinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri E.S. ve kardeşi Y.S. ile E.U, N.Ç, S.U'yu yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Yunanistan

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