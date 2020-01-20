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  4. Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:43 | Son Güncelleme

EDİRNE'de şüphe üzerine durdurulan araç içinde Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan 5 FETÖ/PDY ve PKK şüphelisi yakalandı.

Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de şüphe üzerine durdurulan araç içinde Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan 5 FETÖ/PDY ve PKK şüphelisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ihbar üzerine Gazimihal Camii yakınlarında bir aracı durdurdu. R.H. isimli şahsın kullandığı araçta kimlik kontrolü yapan ekipler, Yunanistan’a kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen FETÖ/PDY ve PKK şüphelileri A.G., Y.G., M.K. ve V.K.’yı gözaltına aldı. Şüphelilerden M.K.'nın terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan kaydının, Y.G. ve V.K.’nin de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan açık dosyalarının bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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