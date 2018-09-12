HABER

Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 23:18 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü tutuklandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ayvalık’ta 9 Eylül'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'inin Emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yaparken ihraç edilen Serdar Okur, Antalya Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuruyken ihraç edilen Abdullah Mahir Okur, Van Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken ihraç edilen Servet Ataseven, Ankara Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'nda teğmenken ihraç edilen Enes Özgen ve Ankara'da örgüte ait kapatılan özel etüt merkezinde öğretmenlik yapan Niyazi Üçok, adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta sorgusu tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü tutuklandı

PARTNERBahar renkli geldiBahar renkli geldi
Kocasinan'da atık kağıt deposunda yangın (1)Kocasinan'da atık kağıt deposunda yangın (1)
İstanbul Ataşehir'de sokakta bir poşet içerisinde 2 el bombası bulundu!İstanbul Ataşehir'de sokakta bir poşet içerisinde 2 el bombası bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Ataşehir'de sokakta bir poşet içerisinde 2 el bombası bulundu!

İstanbul Ataşehir'de sokakta bir poşet içerisinde 2 el bombası bulundu!

Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda MİT ve polisten ortak operasyon! PKK şüphelisi operasyonla yakalandı!

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda MİT ve polisten ortak operasyon! PKK şüphelisi operasyonla yakalandı!

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!

İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da eğitim gören 7 yaşındaki minik futbolcu kafasına kale direği düşmesi sonucu öldü

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da eğitim gören 7 yaşındaki minik futbolcu kafasına kale direği düşmesi sonucu öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.