Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelilerinin yakalanması

Belediyeye ait olan Lale Adası girişindeki piknik alanına, farklı zaman aralıklarında birbirlerinden bağımsız aile grupları gelerek alanda bulunan bir piknik masasının etrafında piknik yapıyor görüntüsünde toplanmıştı.

Piknik alanına yaklaşık 200 metre mesafede, deniz kenarında eski midye fabrikası iskele bölümüne gelecek bir tekneyi beklemeye başlayan 7'si erkek 12 şüpheliyle yanlarındaki 4 çocuk ve bu şüphelileri piknik alanına araçla getiren 1'i kadın 2 kişi yakalanmıştı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerden 9'unun FETÖ/PDY'den kaydının olduğu, 9 şüpheliden 2'sinin emniyetten, 3'ünün TSK'den, birinin de infaz koruma memurluğundan KHK ile ihraç edildiği, 1 şüphelinin adli makamlarca arandığı tespit edilmişti.

