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Yunanistan’a kaçmaya çalışan Türk gencin cesedi Meriç kıyısında bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Yargılandığı davada hapis cezası tehdidi nedeniyle Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a kaçmaya çalışırken kaybolan Türk gencin cesedi Meriç Nehri kıyısında bulundu.Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan’a geçmeye çalışırken kaybolan 22 yaşındaki Mahir Mete Kul’un cesedi Meriç Nehri kıyısında bulundu.

Yargılandığı davada hapis cezası tehdidi nedeniyle Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a kaçmaya çalışırken kaybolan Türk gencin cesedi Meriç Nehri kıyısında bulundu.
Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan’a geçmeye çalışırken kaybolan 22 yaşındaki Mahir Mete Kul’un cesedi Meriç Nehri kıyısında bulundu. Kul’un Yunanistan’da yaşayan annesi Ünzile Aras’ın oğlunun cenazesini almak üzere Dedeağaç’a gittiği belirtildi.
Türkiye’de üniversite öğrencisi olan Mahir Kul, 24 Mart tarihinde kaybolmuştu. Mahir Mete Kul, Türkiye’de örgütsel faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle ve gizli tanık ifadelerinden dolayı 2017’de tutuklanmış ve 10 ay hapis yatmıştı. 5 ay önce serbest bırakılan Mahir Mete Kul, hakkında yurt dışı yasağı konmuştu.

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