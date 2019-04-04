Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan şüpheli yakaladı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri Subaşı beldesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölge içerisinde yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan M.İ'yi (20) yakaladı.

Şüphelinin kimlik sorgulamasında, Gebze Yerel İlamat Masasınca "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" dosyası gereğince hakkında yakalama emri bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca şüphelinin "hırsızlık" ve "Kullanmak için uyuşturucu uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak"tan suç kaydının olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan M.İ, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

