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Yunanistan'a Kariye Müzesi Yanıtı

22.08.2020 11:46 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın İstanbul Fatih’teki Kariye Müzesi’nin ibadete açılmasını provokasyon olarak nitelendirmesine Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi

Yunanistan'a Kariye Müzesi Yanıtı

Yunanistan’ın İstanbul Fatih’teki Kariye Müzesi’nin ibadete açılmasını provokasyon olarak nitelendirmesine Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin bir soru üzerine Yunanistan’ın bu konudaki açıklamalarını hadsizlik olarak nitelendirdi.

Aksoy “Kendi topraklarındaki Osmanlı mirası cami ve mescitleri kiliseye çeviren Yunanistan, diğer dinlere saygı konusunda bize söz söyleyecek en son ülkedir. Yine kendi ülkesindeki Türk Azınlığın insan hak ve özgürlüklerini uluslararası anlaşmalara rağmen her türlü baskıcı uygulamayla kısıtlayan Yunanistan’ın bu konuda bize ders vermeye kalkması ise hadsizliktir. Yunanistan’ın tarihsel kompleksleriyle bölgede suni gündemler yaratma çabası başarısızlığa mahkumdur. Yunanistan’ı bir kez daha tarihiyle barışmaya ve Müslümanların kendi ülkesinde ibadetlerini yerine getirmeleri için gereken imkanları sağlamaya davet ediyoruz” dedi.

Aksoy, hem Ayasofya’nın hem de Kariye müzelerinin statüsünün değiştirilmesinin UNESCO Sözleşmesi’ne aykırı olmadığını söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “Kariye Camii, Ayasofya Camii ve topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi ülkemizin mülkiyetindedir. Kültür ve tarihimizden gelen hoşgörü geleneğimiz ve uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve sorumluluklarımız çerçevesinde tüm kültürel varlıklarımızı en titiz şekilde korumaktayız. Altını çizmek isteriz ki, bir dünya miras alanında yapılan statü değişikliği, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’ye aykırılık teşkil etmemektedir” ifadelerini kullandı.

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