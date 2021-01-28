Yunanistan'a karşı UCM'de dava başvurusu

Washington merkezli Suriyeli insan hakları örgütü "Adalet ve Hesap Sorulabilirlik Merkezi" (Syria Justice and Accountability Center), Yunanistan'ı mültecilere karşı uygulamaları nedeniyle "insanlığa karşı suç işlemekle" suçlayarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) dava başvurusu yaptı.

Başvuruda Yunanistan'ın deniz sınırlarında, ve topraklarındaki kamplarda sığınmacılara yönelik kötü muamele ve taciz uygulamalarıyla ilgili tanık ifadeleri ve video kanıtlarına yer verildi.

Merkez Başkanı Muhammed el Abdullah, bunun AB'ye yönelik ilk yasal başvuru olduğunu belirterek soruşturma açılmasının, "suç işlemiş bireylerin sadece Avrupalı oldukları için hesap sorulabilirlikten kaçamayacağı" yönünde önemli bir emsal oluşturacağına vurgu yaptı.

Konunun uluslararası yargıya taşınmasının AB ülkeleri içindeki tartışmalara etki edeceğini umduğunu belirten Abdullah, "Bunun sadece Yunanistan değil, AB içinde de sığınmacılarla ilgili politika ve tartışmaları etkilemesini umuyoruz. Hiçbir AB ülkesi insanlığa karşı suç işlemek suçlamasıyla karşılaşmak istemez" diye konuştu.