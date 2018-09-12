Yunanistan'a sekiz ayda 2,463 Türk iltica talebinde bulundu

Gökhan Artan / İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Hain darbe girişimi sonrası Yunanistan'a iltica taleplerinde rekor artış olurken, yalnızca bu yılın ilk sekiz ayında toplam 2 bin 463 kişi iltica için başvurdu ve darbe girişiminden bugüne iltica başvurusu yapan Türkler'in sayısı 4 bin 441'e çıktı.

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı’nın son iltica verileri açıklandı. 2017 yılında 1,827, 2018 yılının Ocak- Ağustos döneminde ise Yunanistan'a kaçan 2 bin 463 Türk vatandaşı, iltica için başvuruda bulundu. Yalnızca bu yıl Ağustos ayında ise 687 kişi iltica talebinde bulundu.

Yunanistan'a 2013- 2016 yılları arasında Türkiye'den 100 kişi iltica için başvururken, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu sayı rekor düzeyde arttı.

Darbe öncesi 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında 42 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica talebinde bulunurken, hain darbe girişiminin olduğu 2016 yılında ise bu rakam 189'a çıktı.

15 Temmuz- 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 153 Türk vatandaşı, Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulundu. Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulunanların sayısı, 2017 ve 2018'de ise rekor düzeyde arttı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasından bugüne 4 bin 441 Türk iltica başvurusu yaptı. Böylece, Yunanistan'a 2013 yılından itibaren başvuran Türkler'in sayısı da 4 bin 577 düzeyine yükseldi.

Yunanistan'a 2013 - 2018 Ağustos iltica için başvuranların uyrukları

Türkiye - 4 bin 577

Suriye - 57 bin 914

Pakistan - 22 bin 596

Afganistan - 21 bin 680

Irak - 21 bin 155

Arnavutluk - 8 bin 69

Bangladeş - 5 bin 170

İran - 4 bin 94

Gürcistan - 3 bin 750

Filistin - 3 bin 50

Diğer ülkeler - 27 bin 439

Toplam - 178 bin 485

