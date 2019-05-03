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Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 23:45 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek İstanköy'e geçmeye çalışan Irak uyruklu düzensiz göçmeni, sahil güvenlik ekipleri yakaladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunanistan'ın İstanköy (Kos) adasına geçmeye çalışan Irak uyruklu düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Akyarlar açıklarında seyir halindeki "Pura Vida" isimli yelkenli teknede bulunan 7 Rus turist, denizde bir kişi görüp, kaçakları taşıyan bir botun batmış olabileceğini düşünerek, yardım sinyali verdi.

Çağrı üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığında görevli 2 bot ve 1 dalış timi bölgeye sevk edildi.

Bodrum'a dönmekte olan tekneye ulaşan ekipler, teknede bulunan 7 Rus turistin bilgisine başvurdu.

Turistler, ekiplere Bodrum'a dönerken denizde şnorkel maske ve paletle yüzen bir kişi gördüklerini, yorgun olduğunu gözlemledikleri için tekneye aldıklarını aktardı.

Yunanistan'daki adaya gitmek istediğini belirten kişinin, tekne kaptanının talebini reddetmesi üzerine tekrar denize atladığını anlatan turistler, bunun üzerine yardım çağrısı yaptıklarını ve denizde başka kimse görmediklerini kaydetti.

Arama faaliyetlerine devam eden sahil güvenlik ekipleri, Akyarlar açıklarında yüzerek İstanköy'e kaçmaya çalışan Irak uyruklu Faek Hade'yi yakaladı.

Düzensiz göçmenin fotoğrafının gösterildiği Rus turistler, denizde karşılaştıkları kişi olduğunu teyit etti.

İfadesine başvurulan Hade ise Akyarlar sahilinden tek başına yüzerek denize açıldığını, amacının yüzerek adaya gitmek olduğunu söyledi.

Bunun üzerine arama çalışmalarını sonlandıran ekipler, Faek Hade'yi işlemleri için Bodrum Limanı'na götürdü.

Hade, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine gönderilecek.

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bodrum kaçak Muğla

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