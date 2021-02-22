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Yunanistan'da 30 üniversite öğrencisine gözaltı

22.02.2021 19:06 | Son Güncelleme:
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Yunanistan'da 30 üniversite öğrencisine gözaltı

Yunanistan'da polisin üniversite kampüsüne girişine izin veren yasaya yönelik protestolar sürüyor.

Selanik Üniversitesi'nde öğrencilerle polis arasında yaşanan çatışmalar sırasında 30 kişi gözaltına alındı.Yunanistan'da üniversite kampüslerine polisin girişine izin veren yasanın mecliste kabulünün ardından yasaya yönelik protestolar sürüyor.

Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik'te öğrencilerle polis arasında çıkan çatışmalarda 30 öğrenci gözaltına alındı.

Öğrencilerin Selanik Üniversitesi'nde rektörlük binasını işgal ettiği ve çatışmaların polisin binaya girmesiyle başladığı bildirildi.

Hükümetin üniversite kampüslerinde özel polis birlikleri görevlendirme planı aylarca yoğun protestolara neden olmuş, yasa tasarısı bu ayın başında mecliste kabul edilmişti.

Kampüslerde asayişi sağlamak üzere bin kişilik polis gücü oluşturulmasını öngören yasa uyarınca görevli polis memurları ateşli silah taşıyamayacak, ancak cop ve biber gazı kullanabilecek.

Cunta dönemi sonrası yasaklanmıştı

Yunanistan'da askeri cunta döneminde 1967-1974 yılları arasında polisin üniversite öğrencilerine uyguladığı şiddet ve cinayetler nedeniyle üniversitelere polisin girmesi ülke kamuoyunda son derece hassas bir konu. Üniversiteye polisin girişi, cunta dönemi sonrasında yasaklanmıştı.

Muhalefet, Başbakan Kiryakos Mitsotakis hükümetini, koronavirüs bahanesiyle üniversitelerdeki gösterileri engellemeye çalışmak ve göstericilere karşı polis zoru kullanmakla suçluyor. Sol muhalefet partileri uygulamayı antidemokratik olmakla eleştirerek öğrenci protestolarına destek vermişti.

AP,DW/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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