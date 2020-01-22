Yunanistan’da 300 sandalyeli parlamentoda 261 oy alan 63 yaşındaki Ekaterini Sakelaropulu ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Yunanistan\u2019da 300 sandalyeli parlamentoda 261 oy alan 63 ya\u015f\u0131ndaki Ekaterini Sakelaropulu ilk kad\u0131n cumhurba\u015fkan\u0131 oldu.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Kubilay Aka'n\u0131n mesajlar\u0131n\u0131 if\u015fa etmi\u015fti! \u00d6yle pozlar vermi\u015f ki...D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu, Ummanl\u0131 mevkida\u015f\u0131yla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcBakan G\u00fcl: Noterde g\u00fcvenli \u00f6deme sistemi 3 \u015eubat'ta