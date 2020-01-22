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  4. Yunanistan’da 300 sandalyeli parlamentoda 261 oy alan 63 yaşındaki Ekaterini Sakelaropulu ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Yunanistan’da 300 sandalyeli parlamentoda 261 oy alan 63 yaşındaki Ekaterini Sakelaropulu ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 12:38 | Son Güncelleme

Yunanistan’da 300 sandalyeli parlamentoda 261 oy alan 63 yaşındaki Ekaterini Sakelaropulu ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Yunanistan’da 300 sandalyeli parlamentoda 261 oy alan 63 yaşındaki Ekaterini Sakelaropulu ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

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