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  4. Yunanistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem: 3 yaralı

Yunanistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem: 3 yaralı

03.03.2021 14:50 | Son Güncelleme:
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Yunanistan’ın Elassona kenti yakınlarında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde 3 kişi yaralandı.Yunanistan’ın Elassona kentinin 21 kilometre güneybatısında yerin 8 kilometre derinliğinde yerel saatle 12.16 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan’ın Elassona kenti yakınlarında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde 3 kişi yaralandı.
Yunanistan’ın Elassona kentinin 21 kilometre güneybatısında yerin 8 kilometre derinliğinde yerel saatle 12.16 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elassona Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü, merkez üssü Elassona’dan 7 kilometre uzaklıkta bir bölge olan ana depremden 3 dakika sonra 4.4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntının daha kaydedildiğini bildirdi.
Depremde 3 kişinin yaralandığı belirtilirken, Elassona’ya bağlı Mesochori yerleşim biriminde bir evin yıkılması sonucu bir kişinin de göçük altında kaldığı aktarıldı. Elassona’da yaşayanlar depremin etkisiyle panikle sokaklara döküldü. Deprem, başkent Atina’da, ülkenin orta kesiminde ve kuzeyinde de hissedildi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise Yunanistan’daki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. EMSC tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssü, Elassona kentinin 20 kilometre güneyi olarak belirtildi.

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