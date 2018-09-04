Yunanistan’da 60 Iraklı Göçmen Otoyola Terkedildi

Yunanistan’da, 27’si çocuk 60 Iraklı göçmen bir otoyol üzerinde yürürken yakalandı. Göçmenlerin, insan kaçakçıları tarafından yol üzerinde terk edildiği belirtiliyor.
Karayoluyla Türkiye üzerinden Yunanistan’a geçen göçmenler, Selanik’in 15 kilometre batısında gözaltına alındı.
Göçmenler, sınırı geçebilmek için insan kaçakçılarına kişi başına 2 bin dolar verdiklerini söyledi.
Yetkililer, göçmenleri Yunanistan’a taşıyan kamyon şoförünün Selanik’te yapılan polis kontrollerinde yakalanmamak için göçmenleri yol üstünde bıraktığını düşünüyor.
Ekonomik ve diğer nedenlerden dolayı her yıl binlerce göçmen ve mülteci Türkiye üzerinden Yunanistan’a ve Avrupa Birliği’ne kaçak olarak geçiyor.
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