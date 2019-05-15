Yunanistan'da 9 Türk vatandaşı hakkında beraat

Sanıklardan altısı ruhsatsız silah ve belgede sahtecilikten hapis cezası aldı.Yunan mahkemesi terör örgütü DHKP-C'ye üye olmakla suçlanan dokuz Türk vatandaşı hakkında yeterli kanıt olmaması gerekçesiyle beraat kararı verdi. Terör örgütü üyesi olmak, yasa dışı olarak silah ve mühimmat bulundurmak, belgede sahtecilik suçlarıyla yargılanan sanıklar haklarındaki tüm iddiaları reddediyordu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre sanıklardan 6'sı "ruhsatsız hafif silah bulundurmak" ve "sahte evrak bulundurmak"tan 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Mahkeme kaynakları karar sonrası açıklama yapmadı.

Yunan polisi, sekiz erkek ve bir kadın şüpheliyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılının Aralık ayındaki Atina ziyaretinden önce Atina'daki üç eve düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı.

Türkiye, davada yargılanan Naci Özpolat, Mehmet Doğan ve Halaz Secer hakkında daha önce iade talebinde bulunmuş, mahkeme Türkiye'nin talebini reddetmişti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında helikopterle Türkiye'den Yunanistan'a kaçan sekiz asker iltica talebinde bulunmuş bu durum Türk-Yunan ilişkilerinde gerginliğe neden olmuştu. Gülen yapılanması ile bağlantılı olduğu iddia edilen sekiz subayın Türkiye’ye iadesi yönündeki talepler Yunan mahkemelerince kabul etmemişti.

DW,rtr/MY,JD

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