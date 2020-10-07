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Yunanistan’da Altın Şafak suç örgütü sayıldı, Atina karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 17:34 | Son Güncelleme

Atina mahkemesi tarafından, Yunanistan’ın Neo Nazi destekçisi Altın Şafak partisinin suç örgütü ve parti üyelerinin de suç örgütüne mensup olmaktan suçlu bulunmasının ardından olaylar çıktı.Yunanistan’da Neo Nazi destekçisi Altın Şafak partisine ilişkin yürütülen davada karar çıktı.

Atina mahkemesi tarafından, Yunanistan’ın Neo Nazi destekçisi Altın Şafak partisinin suç örgütü ve parti üyelerinin de suç örgütüne mensup olmaktan suçlu bulunmasının ardından olaylar çıktı.
Yunanistan’da Neo Nazi destekçisi Altın Şafak partisine ilişkin yürütülen davada karar çıktı. Atina mahkemesi, Neo Nazi destekçisi Altın Şafak partisinin suç örgütü olduğuna ve liderleri ile üyelerini de politik parti tanımı altında suç örgütü kurmak ve yönetmekten suçlu buldu. Kararda, aralarında Yahudi soykırımını kabul etmeyerek Partinin Kurucusu ve Lideri Nikos Michaloliakos’ın da bulunduğu 18 eski milletvekilinin suçlu bulunarak cezalarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi. Atina mahkemesi, Altın Şafak üyelerinin cinayet, cinayete teşebbüs, saldırı ve silah bulundurma gibi suçları parti liderlerinin emirleri doğrultusunda yapıldığına karar verdi. Bu suçlar arasında popüler anti-faşist Hip Hop Şarkıcısı Pavlos Fyssas’ın bıçaklanmasının yanı sıra, göçmenlere ve solcu aktivistlere yönelik saldırılar da yer alıyor.
Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü Nils Muiznieks karar öncesinde yaptığı açıklamada, “Bu dönüm noktası dava da net ve kesin bir mesaj var. Bugün verilecek karar gelecekte yaşanma ihtimali olan ırkçı saldırılarına önemli bir darbe vuracak ve nefret suçları artık tolere edilmeyecek” ifadelerini kullandı. Soruşturmada görevli Avukat Thanassis Kambagiannis duruşmayı, “Nuremberg’den sonra en büyük Nazi celsesi” olarak açıkladı. Nisan 2015 yılında başlayan ve 70’e yakın Altın Şafak Parti üyelerinin yargılandığı davaya “Mafia Clause” adı verilmişti.
Duruşma sırasında sol görüşlü partiler, sendikalar, ırkçı karşıtlar ve insan hakları savunucuları mahkeme önünde toplanarak protesto düzenledi. Güvenlik güçleri duruşma sırasında mahkeme çevresinde 2 bine yakın polis görevlendirilerek protestolara karşı önlem aldı. Bazı protestocuların molotof kokteyli kullanarak polise saldırmasının ardından çıkan olaylara polis biber gazı ve su ile müdahale etti.

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