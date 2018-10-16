ATİNA (AA) - Yunan sahil güvenlik güçleri tarafından, Türkiye'den Libya'ya patlayıcı madde taşıdığı gerekçesiyle alıkonulan gemiye ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı.

Pire Üç Üyeli Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan kaptan ve kaptan yardımcısı ile bazı sanıklar ve geminin sahibi olan Yunanistan vatandaşı armatör Theodoros Rellos hazır bulundu.

Duruşmada, Tanzanya bandıralı "Andromeda" isimli gemideki patlayıcı maddenin sahibi Orica-Nitro ve HG isimli şirketleri temsil eden avukat bir dosya sundu.

Dosyada, BM Güvenlik Konseyi müfettişleri tarafından Türkiye ve Yunanistan'da yapılan incelemede, gemideki maddenin madenlerde kullanılan türden bir patlayıcı olduğu sonucuna varıldığını gösteren raporun bulunduğu öğrenildi.

Mahkemeye sunulan dosyada ayrıca Mersin ve İskenderun limanlarından alınan yükün Libya'ya değil Etiyopya'ya götürüldüğü belirtildi.

Geminin Ukrayna asıllı kaptanı savunmasında, Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin yaptığı kontrol ve alıkoyma işleminin yasal olmadığını ifade etti.