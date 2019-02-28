Yunanistan’da antika satıcıları daha iyi günleri bekliyor

Yunanistan’da krizin vurduğu antika satıcıları daha iyi günlerin gelmesini bekliyor.

Yunanistan’da borç krizinin başlamasından 10 yıl sonra, antika sanat eseri satıcıları, daha iyi günler geçirmeyi umarak ülkedeki ilk iyileşme işaretlerini memnuniyetle karşılıyor. Yunanistan ekonomisinin ülkeyi derinden etkileyen kriz yıllarında yüzde 25 oranında küçülen antikacılar, kitapçılar ve galeriler, iş hacimlerinin daraldığını görerek durgunluk ve kemer sıkma politikalarına maruz kaldı.

Başkent Atina’daki Syntagma meydanının yakınında bir mağazanın sahibi olan Takis Kamarinos, ülkede geçtiğimiz yazdan bu yana sert kurtarma döneminden çıktığından beri ümitli olduklarını söyledi. Gravürler, resimlerle karşılaştırıldığında kitleler için en uygun fiyatlı sanat eseri olarak kabul edilse de, Kamarinos ve arkadaşları hala gelirlerinin küçüldüğünü belirtti. Otantik gravürlerde uzmanlaşmış olan Takis Kamarinos, "Krizin ilk döneminde gravür satışlarında keskin bir düşüş olmuştu, ancak son yıllarda satışlarda iyileşme başladı" dedi.

"Tünelin sonunda ışık var"

Kriz sırasındaki zorluklara rağmen, sanatın direncine olan inancını asla kaybetmeyen Kamarinos, "İş hacmi, krizin ilk yıllarında yüzde 45-50 oranında düşmüştü. Şu an düzelmeye ve yavaş yavaş büyümeye başladı. Kriz öncesi, altın yıllar seviyesine ulaşmadı ancak tünelin sonunda ışık var" ifadelerini kullandı. Yunanistan’ın zengin tarihini yansıtan gravürlere odaklan Kamarinos açıklamasında fiyatları 10 euro’dan birkaç bin euro’ya değişen tarih ve seyahat içerikli eski baskı, harita ve nadir kitap koleksiyonuna işaret ederek, "Sanat eserleri her dönemde bir değere sahiptir" dedi.

Kamarinos’un koleksiyonunda, Yunanistan manzaraları ve yabancı manzaralar, haritalar, portreler, kuşlar, çiçekler, deniz konuları yer alıyor. Kamarinos özellikle Yunanistan ve yurt dışındaki kitap fuarlarından ve müzayedelerden aldığı en eski devralımlarından biri olan Ortelius Abraham tarafından 1597 Yunanistan haritasıyla gurur duyuyor.

Son yıllarda, turizmin artması Kamarinos ve diğer bayilerin krizle başa çıkmasına yardımcı oldu. Kamarinos, turizm sezonunda müşteri yüzdesinin yüzde 50-60’lara ulaştığını söyledi.