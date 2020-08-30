Yunanistan’da arkeolojik sit alanında yangın

Yunanistan’da arkeolojik sit alanı Miken’de orman yangını çıktı.

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’nda bulunan arkeolojik sit alanı Miken’de orman yangını çıktı. Tunç Çağı’ndan kalma harabelerin bulunduğu bölgede çıkan yangın nedeni ile ziyaretçiler tahliye edildi. Yetkililer, yangının Truva Savaşı sırasında öldürülen Miken Kralı Agamemnon’un mezarı yakınında başladığını aktardı.

İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, yangına 27 itfaiye eri, 9 itfaiye aracı, 2 uçak ve 1 helikopter ile müdahale edildiğini belirtildi. Güney Peloponnese bölgesi İtfaiye Teşkilatı Komutanı Thanassis Koliviras yaptığı açıklamada, yangın nedeni ile arkeoloji sahasının bir bölümünde kuru otların tutuştuğunu, bölgede bulunan müze için bir tehdidin söz konusu olmadığını ifade etti. Koliviras, rüzgar sonucu yangının arkeolojik alandan uzaklaştığını açıkladı.

Öte yandan Yunanistan’da 2 yıl önce başkent Atina yakınlarındaki Mati’de çıkan yangında 102 kişi hayatını kaybetmişti.



PARTNER Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu