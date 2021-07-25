Yunanistan'da Aşı Karşıtı Gösteriye Polis Müdahalesi

Yunanistan’da aşı karşıtlarının protesto gösterisine polis müdahale etti. Başkent Atina’da parlamento binası önünde toplanan 4 bin kadar kişi bu ay üçüncü kez protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, sağlık hizmetleri gibi bazı sektörlerde aşı yapılmasının mecburi olmasını protesto ediyorlar.

Polis, göstericilerin güvenlik güçlerine molotof kokteyleri attığını kendilerinin de biber gazıyla müdahalede bulunduğunu söyledi.

Son anketler Yunan halkının çoğunluğunun aşıya karşı olmadığını ortaya koyuyor. Ülkede bugüne kadar 11 milyon kişi iki doz aşısını birden oldu. Bu da nüfusun yüzde 45’ine denk geliyor.

Yunanistan’da sağlık çalışanları ve öğretmenlerin Eylül ayında okullar açılmadan önce aşılarını olması talimatı verdi.

Yunanistan’da son 24 saatte yaklaşık 2500 yeni vaka görülürken toplam vaka sayısı 474 bin 366 kişiye ulaştı. Ülkede 12 bin 886 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

