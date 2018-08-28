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Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 10:17 | Son Güncelleme

Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü

ATİNA (AA) - Yunanistan'da askeri eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

Yunan devlet televizyonu ERT'nin haberine göre, Tripoli kentindeki hava üssünden kalkan T2 tipi eğitim uçağı radardan kayboldu.

Uçağın Sparti bölgesine düştüğü belirlendi. Uçakta bulunan pilotlardan biri kurtarıldı, diğerini arama çalışmaları sürüyor.

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