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Yunanistan'da beklenmedik istifa

17.10.2018 16:07 | Son Güncelleme

AP: 'Yunanistan Dışişleri Bakanı istifa etti'

Yunanistan'da beklenmedik istifa

Associated Press haber ajansı Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın istifa ettiğini duyurdu.

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