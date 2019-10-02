Yunanistan'da Bir Günlük Genel Grev

Yunanistan’da işçiler hükümetin getirmek istediği iş gücü reformlarını protesto etmek amacıyla 24 saatlik iş bırakma eylemi başlattı. Bu bir hafta içerisinde yapılan ikinci iş bırakma eylemi oldu.

Ülke genelindeki iş bırakma eylemi nedeniyle bankacılık hizmetleri, ulaşım gibi birçok sektördeki hizmetler durdu. Bugün çalışanlar, emekliler ve işsizlerden oluşan kalabalık bir grubun başkent Atina’da bir yürüyüş yapması da bekleniyor.

Sendikalar tarafından organize edilen iş bırakma eylemine gazeteciler de destek veriyorlar.

Kyriakos Mitsotakis hükümetinin iş bırakma eylemlerinin ardında toplu ücret anlaşmaları ve sendikal haklar konusunda bazı değişikliklere gideceği ifade ediliyor. Sendikalar yeni getirilmek istenen düzenlemelerle hükümetin kendilerini zayıflatmak istediğini öne sürüyorlar.

Ülkedeki işçi sendikaları hükümetin aksine yapılacak düzenlemelerin işsizliği azaltacağına inanmıyor. Yunanistan Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında yüzde 17’yle en yüksek işsizliğe sahip ülke konumunda

2.5 milyon üyesiyle ülkedeki en büyük işçi sendikası olan Yunanistan İşçileri Genel Konfederasyonu yaptığı açıklamada hükümet tarafından getirilmek istenen düzenlemelerin geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

