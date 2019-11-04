HABER

Yunanistan’da bir tırda 80 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 16:33 | Son Güncelleme

Yunanistan polisi, bir otoyolda tır içerisine gizlenmiş 80 kaçak göçmen bulunduğunu açıkladı.Yunanistan polisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki İskeçe kentinde bir tırda gizlenmiş 80 kaçak göçmen bulunduğu belirtildi.

Yunanistan polisi, bir otoyolda tır içerisine gizlenmiş 80 kaçak göçmen bulunduğunu açıkladı.
Yunanistan polisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki İskeçe kentinde bir tırda gizlenmiş 80 kaçak göçmen bulunduğu belirtildi. Tır şoförünün gözaltına alındığı, sığınmacıların ise kimlik tespiti için karakola götürüldüğü belirtildi. Göçmenlerin büyük bir kısmının ise Vietnamlı ve Afgan olduğu bildirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, göçmenlerin Selanik kentine gidip oradan farklı Avrupa ülkelerine geçiş yapmayı planladıkları öne sürüldü.
Öte yandan, tırdaki soğutma sisteminin açık olmadığı ve göçmenlerin durumunun iyi olduğu kaydedildi. Yunan polisi, göçmenlerin tehlikeli bir yolculuk yaptığını ve İngiltere’nin Essex bölgesinde meydana gelen olayın bir benzerinin yaşanabileceğini söyledi.
İngiltere’de 23 Ekim’de Waterglade Sanayi Sitesi’nde park halindeki bir tırın konteynerinde 39 ceset bulunmuştu.

PARTNERÜnlü yıldızdan olay paylaşım!Ünlü yıldızdan olay paylaşım!
Kaldırımdaki oyuncak ayı, fünyeyle patlatıldıKaldırımdaki oyuncak ayı, fünyeyle patlatıldı
Karaman’da fünye ile parlatılan şüpheli poşetten kıyafet ve oyuncak ayı çıktıKaraman’da fünye ile parlatılan şüpheli poşetten kıyafet ve oyuncak ayı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

Kritik davalarda karar! Ceza yağdı

Kritik davalarda karar! Ceza yağdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’nin ıspanak deposu İzmir’deki tarlalarda zehirli ota rastlanmadı

Gözler İzmir'e çevrilmişti! Zehirli ota rastlanmadı

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber... 1 askerimiz şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber...

Küçükçekmece'yi savaş alanına çeviren alkollü sürücü hakim karşısında!

Küçükçekmece'yi savaş alanına çevirmişti! Hakim karşısında

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Karaköy-Kadıköy vapurundaki iğrenç olayda flaş gelişme

Vapurdaki iğrenç olayda flaş gelişme

Feci kaza! Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı

Feci kaza! Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.