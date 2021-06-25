Yunanistan'da 'Deniz Salyası' Alarmı

Yunanistan Çevre Bakanlığı’nın görevlendirdiği çevre bilimi uzmanları, Limni Adası çevresinde rastlanan müsilajın, Türkiye’de haftalardır özellikle Marmara Denizi’ni kaplayan deniz salyasıyla bağlantılı olup-olmadığını araştırıyor.

Yaklaşık 30 plajı olan Limni Adası’ndaki yetkililer, adanın kuzey, doğu ve batı kıyıları ile açıklarında müsilaj gözlemlediklerini bildirdi.

Yunanistan Çevre Bakanlığı, denizbilim uzmanları ve biyologlarını, bu doğal afeti drone ve uydularla gözlemleyerek, “Marmara Denizi’ndeki durumla bağlantılı olup-olmadığını tespit etmeleri için” görevlendirdi.

Bakanlık, uzmanların incelemede Avrupa Birliği’nin Copernicus programının Sentinel-2 uydusunu ve drone’lardan elde edilecek görüntüleri kullanacağını açıkladı.

“Sıcak hava müsilajdaki organizmaların üremesine neden olmuş olabilir”

Uzmanlar, müsilaja iklim değişikliği ve kirliliğin neden olduğunu söylüyor.

Yunan Adası Limni’nin çevresindeki müsilajdan örnek toplayan uzmanlar, son günlerde hava sıcaklıklarında kaydedilen artışın da deniz salyası olarak bilinen birikintideki organizmaların büyümesine neden olmuş olabileceği görüşünde.

Reuters haber ajansına konuşan bir Yunan sahil koruma yetkilisi, “Son günlerde yaşanan sıcaklar da bitkisel planktonun aşırı üremesine neden olmuş olabilir ancak laboratuvar sonuçlarını bekleyip görmemiz gerekiyor” dedi.

