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Yunanistan'da Deprem

26.10.2018 12:57 | Son Güncelleme

Sabaha karşı saat 2'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki sarsıntıda ölen ya da yaralanan olmadı. Deprem tüm Yunanistan'da hissedildi

Yunanistan'da Deprem

Yunanistan’ın batısında sabah saatlerinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başkent Atina’dan da hissedildi. Depremin ardından ilk gelen bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Yunan Sivil Savunma Ajansi Basın Sözcüsü Spyros Georgiou yaptığı açıklamada, İyon Denizi olarak adlandırılan bölgede Zakinthos adası yakınlarında meydana geldiğini söyledi. Zakinthos adasında deprem nedeniyle enerji kesintisi yaşandı.

Sözcü, “Adadaki köylerde ve bazı binaların bulunduğu bölgelerde hasar tespit çalışması yapıyoruz. Şu an elektrik sıkıntısı yaşanıyor ancak uzmanlar sorunu çözmeye çalışıyorlar” dedi.

Ada itfaiye servisi deprem nedeniyle bazı yerlerde tepelerden kayaların yuvarlandığını ve Pyrgos kasabasında da bir kilise binasının çöktüğünü duyurdu. Çöken kilise binası nedeniyle birkaç kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı ancak bölgeye ulaşan dalgalar olmadığı rapor edildi.

Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezi depremin büyüklüğünü 6,8 olarak açıklarken merkez üssünün de güneydeki Mouzaki adasının 33 kilometre güney batısı olarak açıkladı. Yerin 14 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı yerel saatle gece saat 2’de oldu.

Atina Üniversitesi Jeodinamik Enstitüsü de depremin büyüklüğünün 6,4 derinliğinin de 5 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.

Deprem tüm Yunanistan’da hissedildi.

Bölge her yıl binlerce sarsıntının kaydedildiği bir deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. 1999 yılında Atina’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 143 kişi hayatını kaybetmişti.

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