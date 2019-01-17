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Yunanistan'da din adamlarından "Makedonya" için referandum çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 23:16 | Son Güncelleme

Ortodoks din adamları, Makedonya ile gerçekleştirilen "isim anlaşması"na karşı çıktıklarını belirterek, referandum çağrısında bulundu

ATİNA (AA) - Yunanistan'da Aynoroz Özerk Manastır Topluluğu üyesi din adamları, Yunanistan ve Makedonya arasında yapılan "isim anlaşması"na karşı çıkarak referandum çağrısı yaptı.

Ortodoks dünyasında manevi öneme sahip olan özerk bölgenin rahipler kurulu "Aynoroz Mukaddes Cemiyeti" tarafından yapılan açıklamada, din adamlarının, iki ülke arasındaki "isim sorununu" çözmesi planlanan anlaşmaya karşı oldukları belirtildi.

Anlaşmanın "tarihe ve gerçeklere saygısızlık" olduğu savunulan açıklamada, "Yunan hükümetinden, Yunan halkının iradesine saygı göstererek anlaşmanın onaylanmasından önce bir referandum yapmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, pazar günü başkent Atina'da anlaşmaya karşı gerçekleştirilecek gösteriye din adamlarının temsilci olarak gönderileceği bilgisi de paylaşıldı.

- İsim anlaşması Yunan Parlamentosuna geliyor

Ülkenin isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi başta olmak üzere, anlaşma kapsamındaki anayasa değişiklikleri geçen hafta Makedon Parlamentosunda onaylanmıştı.

Yunan hükümetinin de gelecek hafta anlaşmayı parlamentoya getirerek onaylatması bekleniyor.

Yunanistan'da hükümet ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) Partisi, anlaşma nedeniyle koalisyondan çekilmişti. Bunun üzerine, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın çağrısıyla gidilen güvenoyu yoklamasını kazanan hükümet görevde kalmıştı.

Başta ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) Partisi ve ANEL olmak üzere ülkede önemli bir kesim, komşu ülkenin isminde "Makedonya" ibaresinin yer alacak olması gibi sebeplerle anlaşmaya karşı çıkıyor.

Aynoroz Manastır Topluluğu'nun da yer aldığı Yunanistan'ın kuzeyindeki Makedonya bölgesinde metropolitler de anlaşmaya karşı çıktıklarını açıklamışlardı. Ortodoks dünyasında özel bir konuma sahip olan Aynoroz'da, farklı ülkelere ait toplam 20 manastır bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2016 yılındaki Yunanistan gezisi sırasında Atina'nın ardından Aynoroz'a da ziyarette bulunmuştu.

- İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

Yunanistan Başbakanı Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, 12 Haziran 2018'de ülkelerindeki görüşmeler neticesinde, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adı üzerinde anlaştıklarını açıklamış, iki ülke hükümet temsilcilerin katılımıyla 17 Haziran 2018'de anlaşmaya imzalar atılmıştı.

Makedonya ve Yunanistan'ın vardıkları anlaşmada yer alan yükümlülüklerini tamamen yerine getirmelerinin ardından Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30'uncu üyesi olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
aynoroz isim sorunu Makedonya Yunanistan

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