HABER
  4. Yunanistan'da Ekaterini Sakeralopulu ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi

Yunanistan'da Ekaterini Sakeralopulu ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi

22.01.2020 13:31 | Son Güncelleme

Ekaterini Sakelaropulu, 294 sandalyeli parlamentoda 261 oy aldı ve ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu. Ülkenin ilk kadın Danıştay Başkanı olarak da görev yapan Sakelaropulu, çevre ve anayasa hukuku uzmanı.

Yunanistan'da Ekaterini Sakeralopulu ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi

Yunanistan Parlamentosu Çarşamba günü yapılan oylamada Ekaterini Sakelaropulu'yu cumhurbaşkanı seçti. Sakelaropulu, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Meclis Başkanı Kostas Tassulas, Sakelaropulu'nun 294 sandalyeli parlamentoda 261 oy aldığını söyledi.

Görevine 13 Mart'ta yemin ederek başlayacak olan 63 yaşındaki Selanik doğumlu Sakelaropulu, çevre ve anayasa hukuku konusunda uzmanlaşan bir hâkim.

Mevcut Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un beş yıllık dönemi de Mart'ta sona eriyor.

Sakelaropulu'yu aday gösteren Başbakan Kiriakos Miçotakis, yeni cumhurbaşkanı için "Bütün Yunan halkını birleştirecek üstün bir hâkim" dedi.

Paris Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Sakelaropulu hukukçu bir aileden geliyor. Babası Nolaos Sakeropulu Yüksek Mahkeme hakimliği yapmıştı.

Yeni cumhurbaşkanı ayrıca Yunanistan'ın ilk kadın Danıştay Başkanı'ydı.

'Parti üyesi olmayan cumhurbaşkanı'

Sakeropulu,Syriza hükümeti döneminde Adalet Bakanı'nın önerisiyle Danıştan başkanlığına 2018'de atandı.

Ana muhalefetteki Syriza hükümeti ile sosyalist KINAL partilerinin desteğini alan Sakelaropulu, Yunan parlamentosu tarihinde en yüksek destek oyu alan isim oldu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, herhangi bir parti üyesi olmayan ve ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı unvanına sahip olan Sakelaropulu'nun seçilmesinin tarihi bir olay olduğunu söyledi.

Eurobarometer'in 2017 yılı araştırmasına göre Yunan halkının yüzde 63'ü siyasette, yüzde 69'u iş yerinde, yüzde 61'i de liderlik pozisyonlarında cinsiyet eşitliğinin sağlandığını düşünyor.

Resmi rakamlara göre Yunanistan'da kadınlar arasında işsizlik erkeklere kıyasla daha fazla.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı
Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı seçildiYunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi
Çavuşoğlu: Sorunları çözmek için beraber çalışmamız gerekiyorÇavuşoğlu: Sorunları çözmek için beraber çalışmamız gerekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Azil duruşmasında önemli karar! Kabul edildi

Azil duruşmasında önemli karar! Kabul edildi

Son dakika! Yunanistan'da Ekaterini Sakelaropulu ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi

Yunanistan'da bir ilk! Seçim sonuçlarına göre...

Hindistan'da kadınlara özel vagona binen erkekler dayak yedi

Kadınlara özel vagona binen erkekler dayak yedi

ABD'den 7 ülkeye daha seyahat yasağı

ABD'den 7 ülkeye daha seyahat yasağı

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı öldürüldü

O ülkede bir yılda en az 35 bin cinayet işlendi!

O ülkede bir yılda en az 35 bin cinayet işlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.