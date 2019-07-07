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Yunanistan'da erken genel seçim

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 19:25 | Son Güncelleme

Merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi sandık çıkış anketlerine göre ülkede tek başına iktidara geliyor

ATİNA (AA) - Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi oldu.

Anketlere göre 38 ila 42 arasında oy oranına sahip olması beklenen ND, seçimi iktidardaki rakibi Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA'nın 11,5 puan önünde tamamlayarak tek başına hükümet kurma yetkisi aldı.

ND'nin 155-167 arası milletvekili çıkararak 300 sandalyeli mecliste salt çoğunluğu sağladığı sandık çıkış anketlerine göre, SYRIZA'nın milletvekili sayısı 77-88 arasında kalacak.

Sonuçların kesinleşmesi halinde, SYRIZA ana muhalefete düşerken, ND'nin lideri Miçotakis ülkenin yeni başbakanı olacak.

Yüzde 6-8 arasında oy oranına sahip olması beklenen PASOK'un omurgasını oluşturduğu KINAL'ın meclisteki üçüncü parti olması bekleniyor. Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) oy oranının yüzde 5-7 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Aşırı sağ Altın Şafak'ın büyük oranda oy kaybetmesi ise dikkati çekti. Altın Şafak dahil olmak üzere, yüzde 3 barajına yakın bulunan 3 partinin durumu sonuçların açıklanması ile netleşecek.

Sandık çıkış anketi, ülkedeki yüzde 3'lük seçim barajını geçen partilerin oy dağılımını şu şekilde yansıtıyor:

ND yüzde 38-42, SYRIZA yüzde 26,5-30,5, KINAL yüzde 6-8, KKE yüzde 5-7, MERA 3-5, Altın Şafak yüzde 2,8-4,8, Yunan Çözümü 2,5-4,5.

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