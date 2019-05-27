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Yunanistan’da erken seçim çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 10:31 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, partisi Syriza’nın Avrupa Parlamentosu seçimlerinde muhalefete karşı yenilmesinin ardından erken seçim çağrısında bulundu.Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Yunanistan’da iktidar partisi Syriza, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 23,9 oy alarak ikinci sıraya düştü.

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, partisi Syriza’nın Avrupa Parlamentosu seçimlerinde muhalefete karşı yenilmesinin ardından erken seçim çağrısında bulundu.
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Yunanistan’da iktidar partisi Syriza, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 23,9 oy alarak ikinci sıraya düştü. Muhalefetteki New Democracy (ND) Partisi ise yüzde 33,3 alarak bir önceki seçimlere göre oyunu 11 puan artırdı. Yenilginin ardından kamera karşısına çıkan Başbakan Alexis Çipras, erken seçim çağrısında bulundu. “Cumhurbaşkanından erken seçim yapılması için istekte bulunacağım” diyen Çipras hükumetinin görev süresi normal şartlarda Ekim ayında bitiyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan New Democracy Partisi Lideri Kyriakos Mitsotakis, “Başbakan sorumluluklarını yerine getirmeli. Ülkeni iyiliği için görevinden istifa etmeli ve en kısa sürede genel seçim yapılmalı” ifadelerini kullandı.
Yunanistan’da seçimlerin yapılabileceği en erken tarihin 30 Haziran olduğu düşünülüyor.
Syriza hükumeti 6 yıl önce kemer sıkma politikalarına karşı çıkmasıyla iktidara gelmişti.

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