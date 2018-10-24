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Yunanistan'da eski Savunma Bakanı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 16:08 | Son Güncelleme

Eski Savunma Bakanlarından Yannos Papandoniu ve eşi Stavrula Kuraku, "2,8 milyon İsviçre frangı tutarında yolsuzluk" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklu yargılanacak

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın eski Savunma Bakanlarından Yannos Papandoniu ve eşi Stavrula Kuraku yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı.

Eski Bakan ve eşi kaçma şüphesi üzerine tutuklu yargılanmak üzere başkent Atina yakınlarındaki Koridallos Hapishanesi'ne götürüldü.

Yaklaşık iki gün süren sorgusunun ardından PASOK üyesi olan ve 2001-2004 yıllarında Savunma Bakanlığı görevini yürüten Papandoniu'nun tutuklanmasına karar verildi.

Papandoniu çifti, bir İsviçre bankasındaki 2,8 milyon İsviçre frangını, 2003 yılında 6 fırkateynin modernizasyonu için yabancı şirketlerden rüşvet olarak almakla suçlanıyor.

Daha önce de PASOK üyesi Savunma Bakanı Akis Çohacopulos da kara para aklama, rüşvet ve vergi kaçırma suçlarından 20 yıl hapse çarptırılmış ancak sağlık sorunları ve ileri yaşı nedeniyle bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yolsuzluk Yunanistan

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