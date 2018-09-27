Yunanistan'da fırtına camiye zarar verdi

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan’ın Yanya şehrindeki tarihi Aslan Paşa Camisi'nin minaresinin külah kısmı şiddetli rüzgardan yıkıldı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, günümüzde müze olarak kullanılan 400 yıllık caminin minaresinin üst kısmı ülkede iki gündür etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Minarede meydana gelen hasarın müze faaliyetlerine engel teşkil etmediği, fırtınada yıkılan çatının tamir edilmesine yönelik restorasyon çalışmalarının en kısa zamanda başlatılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Haberlerde, bir süre önce Aslan Paşa Camisi'nin minaresinde kayma tespit edildiği, ancak bununla ilgili restorasyon çalışmalarına henüz başlanmadığı aktarıldı.

Yunanistan’ın kuzeyinde yer alan Yanya şehrindeki Aslan Paşa Camisi, Aslan Paşa tarafından 1618’de inşa edildi. Mimarisi ve taş duvarlarıyla Yanya’daki en dikkat çekici Osmanlı eserleri arasında yer alan cami, günümüzde Yanya Belediyesi tarafından Etnografya Müzesi olarak kullanılıyor.

