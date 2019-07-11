Yunanistan'da fırtına can aldı: 6 ölü

Gurbet GÖKÇE/GÜMÜLCİNE (Yunanistan), (DHA) - YUNANİSTAN'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'da sel ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Haldiki kentinde şiddetli fırtına nedeniyle 6 turist öldü, 108 kişi ise yaralandı.

Yunanistan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe, Gümülcine ve Dedeağaç kentlerinde dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli fırtına, dolu ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Dolu ve şiddetli yağışın ardından, Gümülcine'nin Yassı köyünde sel baskınları meydana geldi. Sel suları bazı araçları sürüklerken, cadde ve sokakları göle çevirdi. Köyde yaşayanlar ev ve işlerlerine sığınarak selden kurtulmaya çalıştı. Fırtına ve dolu nedeniyle bölgede çok sayıda ev ve araçların camları kırıldı, ağaçlar devrildi. Ekili alanlar suyla kaplanırken, dolu ürünlere büyük zarar verdi. Batı Trakyalı Türkler, yetkililere başvurup, hasar tespiti yapılmasını istedi.

HALDİKİ'DE 6 KİŞİ ÖLDÜ

Yunanistan'ın turistik kenti Haldiki'de yaşanan şiddetli fırtına ise can ve mal kayıplarına neden oldu. Rusya, Romanya ve Çekya'dan gelen turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgede, şiddetli fırtına ağaçları devirip, çatıları ve araçları uçurdu. Fırtınada 2'si çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken, 108 kişi de yaralandı. Yunan hükümeti bölgede olağanüstü hal ilan ederken, bölgeye çok sayıda sivil savunma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.