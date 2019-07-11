HABER

Yunanistan'da fırtına can aldı: 6 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 11:51 | Son Güncelleme

 YUNANİSTAN'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'da sel ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Haldiki kentinde şiddetli fırtına nedeniyle 6 turist öldü, 108 kişi ise yaralandı.

Yunanistan'da fırtına can aldı: 6 ölü

Gurbet GÖKÇE/GÜMÜLCİNE (Yunanistan), (DHA) - YUNANİSTAN'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'da sel ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Haldiki kentinde şiddetli fırtına nedeniyle 6 turist öldü, 108 kişi ise yaralandı.
Yunanistan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe, Gümülcine ve Dedeağaç kentlerinde dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli fırtına, dolu ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Dolu ve şiddetli yağışın ardından, Gümülcine'nin Yassı köyünde sel baskınları meydana geldi. Sel suları bazı araçları sürüklerken, cadde ve sokakları göle çevirdi. Köyde yaşayanlar ev ve işlerlerine sığınarak selden kurtulmaya çalıştı. Fırtına ve dolu nedeniyle bölgede çok sayıda ev ve araçların camları kırıldı, ağaçlar devrildi. Ekili alanlar suyla kaplanırken, dolu ürünlere büyük zarar verdi. Batı Trakyalı Türkler, yetkililere başvurup, hasar tespiti yapılmasını istedi.
HALDİKİ'DE 6 KİŞİ ÖLDÜ
Yunanistan'ın turistik kenti Haldiki'de yaşanan şiddetli fırtına ise can ve mal kayıplarına neden oldu. Rusya, Romanya ve Çekya'dan gelen turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgede, şiddetli fırtına ağaçları devirip, çatıları ve araçları uçurdu. Fırtınada 2'si çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken, 108 kişi de yaralandı. Yunan hükümeti bölgede olağanüstü hal ilan ederken, bölgeye çok sayıda sivil savunma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Yunanistan'da fırtına can aldı: 6 ölüYunanistan'da fırtına can aldı: 6 ölüYunanistan'da fırtına can aldı: 6 ölüYunanistan'da fırtına can aldı: 6 ölü

İstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlarİstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlar
Boynunda iki plastik kelepçeyle denizde bulunan cesedin kimliği belirlendiBoynunda iki plastik kelepçeyle denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi
Tokat'ta, 115 parça tarihi eser ele geçirildiTokat'ta, 115 parça tarihi eser ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.