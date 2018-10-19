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Yunanistan'da gizli devlet bilgilerini ifşa eden haberlere soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 19:01 | Son Güncelleme

Yunanistan'da gizli devlet bilgilerini ifşa eden haberlere soruşturma

ATİNA (AA) - Yunanistan’da, Dışişleri Bakanlığının gizli fonlarından yapılan harcamalarla ilgili Yunan medyasında çıkan haberler hakkında, "devlet sırlarını ifşa etmek" suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Atina İlk Derece Mahkemesi Savcısı Evangelos İoannidis’in, Dışişleri Bakanlığının fonlarıyla ilgili meclise gönderilen bir dosyada yer alan gizli bilgilerin medyada yayımlanması üzerine, bu konuda kamusal takibatı gerektiren herhangi bir suçun işlenip işlenmediğinin saptanması için Yunan PolisTeşkilatı’nın Devlet Güvenlik Birimine talimat verdiğini duyurdu.

Ülkede bir süre önce elektronik ortamda yayın yapan "iefimerida.gr" sitesinde yer alan bir haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının örtülü ödeneğinden Makedonya ve Arnavutluk’taki bazı yayın organlarına Yunanistan lehine lobi faaliyetlerinde bulunmaları için para verildiği iddia edilmişti.

İddiaların Yunan basınında geniş şekilde yer alması üzerine Başbakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin "milli çıkarlara zarar veren bir provokasyon olduğu ve ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Kiryakos Miçotakis tarafından yönlendirildiği" ileri sürülmüştü.

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