Yunanistan'da göçmenlere ait olduğu sanılan 3 kadın cesedi bulundu

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan'ın Evros ilinin Dimetoka ilçesinde düzensiz göçmen olduğu sanılan 3 kadın cesedi bulundu.
Yunan Haber Ajansı ANA-MP'nin haberine göre, Dimetoka şehri yakınlarındaki Pragi bölgesinde ölü bulunan Asya kökenli 3 kadının Yunanistan'a yasa dışı yollardan girmiş olan düzensiz göçmenler olduğu tahmin ediliyor.
Haberde, kadınların ölüm nedenlerini incelemek üzere Adli Tıp Kurumu görevlilerinin bölgeye gittiği duyuruldu.
Yerel basında çıkan haberlerde ise olay yerini kordon altına alan polisin 3 kadının cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde durduğu belirtildi.
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