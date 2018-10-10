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Yunanistan'da göçmenlere ait olduğu sanılan 3 kadın cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 20:17 | Son Güncelleme

Dimetoka yakınlarında ölü bulunan 3 kadının Yunanistan'a yasa dışı yollardan girmiş düzensiz göçmenler olduğu tahmin ediliyor

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan'ın Evros ilinin Dimetoka ilçesinde düzensiz göçmen olduğu sanılan 3 kadın cesedi bulundu.

Yunan Haber Ajansı ANA-MP'nin haberine göre, Dimetoka şehri yakınlarındaki Pragi bölgesinde ölü bulunan Asya kökenli 3 kadının Yunanistan'a yasa dışı yollardan girmiş olan düzensiz göçmenler olduğu tahmin ediliyor.

Haberde, kadınların ölüm nedenlerini incelemek üzere Adli Tıp Kurumu görevlilerinin bölgeye gittiği duyuruldu.

Yerel basında çıkan haberlerde ise olay yerini kordon altına alan polisin 3 kadının cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde durduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
3 kadın cesedi Yunanistan

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