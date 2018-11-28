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Yunanistan'da göçmenlere ait olduğu sanılan üç ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 00:10 | Son Güncelleme

Yunanistan'da göçmenlere ait olduğu sanılan üç ceset bulundu

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan'da, Gümülcine kenti yakınlarında tren rayları üzerinde düzensiz göçmenlere ait olduğu sanılan üç ceset bulundu.

Dedeğaç (Aleksandrupolis)- Selanik seferi yapan trenin makinistinin, Gümülcine'ye bağlı Seymen (Filakas) köyü yakınlarında rayların üzerinde ceset parçaları görerek haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, daha önce geçen başka bir trenin çarptığı tahmin edilen üç kişinin cesedine ulaştı.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, cesetlerin, Yunanistan'a yasa dışı yollardan girmiş düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.

Adli Tıp Kurumu yetkilerinin, kazanın meydana geldiği bölgedeki incelemeleri devam ederken, polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı duyuruldu.

Yunanistan'a yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenler, yakalanmamak için geceleri tren yolunu takip ederek Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen tren kazası Yunanistan

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